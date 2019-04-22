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25 марта 2019

RJC выпустил обновленный кодекс практики

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Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) выпустил обновленный кодекс практик (Code of Practices, COP).
Он определяет ответственные, социальные и экологические методы ведения бизнеса для компаний по всей цепочке поставок ювелирных изделий и обязывает участников отрасли придерживаться надежного набора всесторонних проверяемых стандартов.
С момента выпуска в 2005 году третье расширенное издание COP отражает растущие потребности отрасли и потребителей во всем мире.
Существенные изменения включают в себя: расширение спектра материалов для включения цветных драгоценных камней (рубины, изумруды и сапфиры) и серебра; приведение в соответствие требований должной осмотрительности с руководством Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) по ответственным цепочкам поставок полезных ископаемых, а также новые требования по выявлению выращенных в лаборатории алмазов.
Выпуску COP предшествовали 18 месяцев консультаций, в ходе которых предлагаемые изменения обсуждались с членами совета, организациями гражданского общества и ведущими мировыми органами стандартизации.
«Я поздравляю RJC с его лидерством в достижении этого рубежа, и призываю всех членов ювелирной отрасли активизировать усилия для обеспечения значительного применения этих стандартов столь быстро, насколько это возможно», - заявил Тайлер Гиллард (Tyler Gillard), менеджер отраслевых проектов из подразделения ОЭСР по контролю ответственного менеджмента.
«Обновленный свод практических правил является гарантией RJC для наших членов, что, когда они придерживаются самых строгих в отрасли стандартов ответственной деловой практики, они укрепляют свои лидерские позиции и вызывают доверие у потребителей», - сказал, со своей стороны, Дэвид Буффард (David Bouffard), председатель RJC.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



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