Эксклюзив

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

CTF объявляет о положительном росте продаж в 4 квартале

Сегодня
Новости

chow_tai_kook_logo.pngЮвелирная компания Chow Tai Fook опубликовала результаты продаж за три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года, и промежуточный отчет за 2018-19 финансовый год, в котором говорится, что рынки материкового Китая, Гонконга и Макао продемонстрировали улучшение роста продаж в сопоставимых магазинах.
Общая стоимость розничных продаж увеличилась на 24% в материковом Китае и на 7% в Гонконге и Макао. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 9% в материковом Китае и на 1% в Гонконге и Макао, в то время как объемы продаж в сопоставимых магазинах снизились на 2% в материковом Китае и на 4% в Гонконге и Макао.
Продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями в сопоставимых магазинах не показали изменений (0%), в то время как розничные продажи в том же секторе выросли на 12%. В Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах снизились на 10%. Однако продажи золотых изделий в сопоставимых магазинах в материковом Китае выросли на 14%; а в Гонконге и Макао они увеличились на 3%.
Увеличение роста продаж золотых изделий на обоих рынках в основном было связано с ростом средней цены реализации в сопоставимых магазинах в течение квартала, так как средний вес реализованных ювелирных изделий увеличился. Компания также отметила, что средняя мировая цена на золото в 4 квартале снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished