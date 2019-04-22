CTF объявляет о положительном росте продаж в 4 квартале

Ювелирная компания Chow Tai Fook опубликовала результаты продаж за три месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года, и промежуточный отчет за 2018-19 финансовый год, в котором говорится, что рынки материкового Китая, Гонконга и Макао продемонстрировали улучшение роста продаж в сопоставимых магазинах.Общая стоимость розничных продаж увеличилась на 24% в материковом Китае и на 7% в Гонконге и Макао. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 9% в материковом Китае и на 1% в Гонконге и Макао, в то время как объемы продаж в сопоставимых магазинах снизились на 2% в материковом Китае и на 4% в Гонконге и Макао.Продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями в сопоставимых магазинах не показали изменений (0%), в то время как розничные продажи в том же секторе выросли на 12%. В Гонконге и Макао продажи в сопоставимых магазинах снизились на 10%. Однако продажи золотых изделий в сопоставимых магазинах в материковом Китае выросли на 14%; а в Гонконге и Макао они увеличились на 3%.Увеличение роста продаж золотых изделий на обоих рынках в основном было связано с ростом средней цены реализации в сопоставимых магазинах в течение квартала, так как средний вес реализованных ювелирных изделий увеличился. Компания также отметила, что средняя мировая цена на золото в 4 квартале снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.