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25 марта 2019

Алмазы на тендере Diamcor были проданы по средней цене в $140,76 за карат

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Diamcor Mining продала 3 714,97 карата алмазов, добытых в ходе текущих операций по переработке на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $523 000.
Согласно данным компании, алмазы были реализованы по средней цене в $140,76 за карат.
Diamcor заявила, что ожидала, что в ходе тендера будет достигнута цена в долларах за карат ниже среднего, поскольку на продажу был выставлен более высокий процент мелких алмазов более низкого качества.
Компания также заявила, что она продолжает добиваться прогресса в достижении своих основных целей, таких как повышение уровня обработки камней, повышение операционной эффективности и нормализация операций в долгосрочной перспективе.
«Достигнуты более высокие уровни обработки по сравнению с предыдущим финансовым кварталом, и ожидается, что эффективность проведения работ в областях обработки материалов, загрузки и времени цикла, приведет к снижению эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе», - сообщили в Diamcor.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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