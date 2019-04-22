Алмазы на тендере Diamcor были проданы по средней цене в $140,76 за карат

Согласно данным компании, алмазы были реализованы по средней цене в $140,76 за карат.
Diamcor заявила, что ожидала, что в ходе тендера будет достигнута цена в долларах за карат ниже среднего, поскольку на продажу был выставлен более высокий процент мелких алмазов более низкого качества.
Компания также заявила, что она продолжает добиваться прогресса в достижении своих основных целей, таких как повышение уровня обработки камней, повышение операционной эффективности и нормализация операций в долгосрочной перспективе.
«Достигнуты более высокие уровни обработки по сравнению с предыдущим финансовым кварталом, и ожидается, что эффективность проведения работ в областях обработки материалов, загрузки и времени цикла, приведет к снижению эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе», - сообщили в Diamcor.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished