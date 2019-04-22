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25 марта 2019

Rio Tinto представляет редкий крупный белый алмаз, добытый на руднике Аргайл

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Знаменитый алмазный рудник Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto произвел один из крупнейших белых алмазов ювелирного качества за свою 35-летнюю историю, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.
Белый алмаз ювелирного качества весом 28,84 карата был добыт на восточном руднике Кимберли в марте 2019 года.  

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Фото: Rio Tinto


Алмаз был назван Argyle Octavia ™ из-за его красивой восьмигранной формы. Он будет продан на торгах в Антверпене в конце этого года. 
Арно Сойрат (Arnaud Soirat), исполнительный директор Rio Tinto по добыче меди и алмазов, сообщил: «Мы рады этой находке, которая является свидетельством необыкновенного рудного тела рудника Аргайл, на котором продолжается добыча этих чудес природы, даже несмотря на то, что шахта приближается к концу своей жизни». 
Аргайл компании Rio Tinto, работающий с 1983 года, известен как крупнейший в мире алмазный рудник, на котором производят цветные алмазы, однако добыча крупных белых камней носит более спорадический характер.
С момента открытия рудника в 1983 году белые алмазы ювелирного качества весом более 20 каратов составляли около 0,00007% от производства Аргайл. 
Эндрю Уилсон (Andrew Wilson), генеральный директор Argyle Diamonds, сказал: «Argyle Octavia ™ уникален по своим размерам, форме и прекрасному происхождению и займет свое место в истории рудника в качестве одиного из немногих белых алмазов специальной категории, которые когда-либо производились на шахте».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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