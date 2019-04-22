Okavango Diamond Company проведет просмотры алмазов в Антверпене

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Okavango Diamond Company (ODC) организует просмотры алмазов для своих зарегистрированных клиентов с 1 по 5 июля на тендерной площадке Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC.

На первую просмотровую сессию будут выставлены только одиночные камни и лоты с камнями весом более 9,8 карата. Они будут проданы на онлайн-аукционе, который ODC проведет 25 июля.

Зарегистрированные клиенты компании будут проинформированы о бронировании участия в просмотрах по мере приближения даты. Просмотры будут открыты для всех без исключения зарегистрированных клиентов ODC, при этом приоритет будет отдан клиентам из Антверпена.

Для потенциальных клиентов, которые еще не завершили процесс регистрации, представители ODC будут доступны в Антверпене с 6 по 8 мая. Они предоставят заинтересованным лицам информацию о том, как стать клиентом ODC, и ответят на любые вопросы, касающиеся продаж или процесса регистрации. Команда ODC будет находиться в конференц-зале Blue Diamond отеля Leopold.

Okavango Diamond Company (ODC) - компания по сбыту необработанных алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны. ODC действует в качестве самостоятельного коммерческого предприятия, предлагая своим клиентам во всем мире открытый доступ к масштабным поставкам всего спектра ботсванских алмазов по рыночным ценам. Имея доступ к 15% добычи Debswana, ODC является важным рыночным поставщиком с годовым объемом продаж свыше $500 млн.





Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished