Эксклюзив

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Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

22 апреля 2019

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

Okavango Diamond Company проведет просмотры алмазов в Антверпене

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Okavango Diamond Company (ODC) организует просмотры алмазов для своих зарегистрированных клиентов с 1 по 5 июля на тендерной площадке Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC.
На первую просмотровую сессию будут выставлены только одиночные камни и лоты с камнями весом более 9,8 карата. Они будут проданы на онлайн-аукционе, который ODC проведет 25 июля. 
Зарегистрированные клиенты компании будут проинформированы о бронировании участия в просмотрах по мере приближения даты. Просмотры будут открыты для всех без исключения зарегистрированных клиентов ODC, при этом приоритет будет отдан клиентам из Антверпена.
Для потенциальных клиентов, которые еще не завершили процесс регистрации, представители ODC будут доступны в Антверпене с 6 по 8 мая. Они предоставят заинтересованным лицам информацию о том, как стать клиентом ODC, и ответят на любые вопросы, касающиеся продаж или процесса регистрации. Команда ODC будет находиться в конференц-зале Blue Diamond отеля Leopold.
Okavango Diamond Company (ODC) - компания по сбыту необработанных алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны.  ODC действует в качестве самостоятельного коммерческого предприятия, предлагая своим клиентам во всем мире открытый доступ к масштабным поставкам всего спектра ботсванских алмазов по рыночным ценам. Имея доступ к 15% добычи Debswana, ODC является важным рыночным поставщиком с годовым объемом продаж свыше $500 млн.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



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