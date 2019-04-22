АЛРОСА: на руднике «Интернациональный» добыт самый крупный алмаз ювелирного качества за последние два года

Сегодня

АЛРОСА добыла крупный алмаз ювелирного качества на руднике «Интернациональный». Кристалл весом 118,91 карата был добыт 16 апреля. Это самая крупная находка за последние два года среди алмазов ювелирного качества на руднике «Интернациональный».









Фото: АЛРОСА







Добытый кристалл – с легким желтым надцветом, обладает ярко выраженными гранями, на одной из который есть комбинированный скол, а также небольшие включения в центральной зоне.

«Данный кристалл уникален тем, что, несмотря на включения в центре, у алмаза большая площадь чистой зоны - это и делает его ювелирным. Алмазы трубки «Интернациональная» всегда отличаются правильными формами и чистотой. Именно с этого месторождения АЛРОСА чаще всего получает октаэдры правильной формы, с гладкими гранями», - пояснил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.

Алмаз был добыт прямо накануне запуска нового месторождения АЛРОСА «Заря» Айхальского ГОКа. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении факту извлечения нового кристалла имени «Заря» в честь данного события.

Добытый кристалл – один из самых крупных алмазов ювелирного качества, добытых на руднике «Интернациональный» за последние годы. Ранее подобный крупный алмаз ювелирного качества (109,61 карата) был добыт здесь летом 2017 года.