АЛРОСА: на руднике «Интернациональный» добыт самый крупный алмаз ювелирного качества за последние два года

Добытый кристалл – с легким желтым надцветом, обладает ярко выраженными гранями, на одной из который есть комбинированный скол, а также небольшие включения в центральной зоне.
«Данный кристалл уникален тем, что, несмотря на включения в центре, у алмаза большая площадь чистой зоны - это и делает его ювелирным. Алмазы трубки «Интернациональная» всегда отличаются правильными формами и чистотой. Именно с этого месторождения АЛРОСА чаще всего получает октаэдры правильной формы, с гладкими гранями», - пояснил Евгений Агуреев, член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА.
Алмаз был добыт прямо накануне запуска нового месторождения АЛРОСА «Заря» Айхальского ГОКа. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении факту извлечения нового кристалла имени «Заря» в честь данного события.
Добытый кристалл – один из самых крупных алмазов ювелирного качества, добытых на руднике «Интернациональный» за последние годы. Ранее подобный крупный алмаз ювелирного качества (109,61 карата) был добыт здесь летом 2017 года.