Зимбабве еще предстоит снять ограничения на добычу алмазов

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Зимбабве нужно время, чтобы оценить потенциал алмазной отрасли, прежде чем она снимет ограничения на алмазную деятельность, согласно заявлению государственного чиновника.

Есть перспективы добычи алмазов в южной части Масвинго.

Министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) недавно сообщил, что закон о расширении прав местного населения, согласно которому местные инвесторы осуществляют контроль над алмазными и платиновыми месторождениями, будет отменен.

Однако заместитель министра горнорудной промышленности Полайт Камбамура (Polite Kambamura) заявил, что Хараре тем временем продолжит настаивать на том, чтобы местные инвесторы сохраняли контроль над добычей алмазов до тех пор, пока они не узнают о перспективах алмазной отрасли, не говоря уже о необходимости принятия дополнительных законов.

«Это должно быть закреплено в законодательстве, и правительство завершает разработку законов, - сказал он. - Это произойдет очень скоро».

В марте 2018 года Зимбабве пересмотрела закон о владении местным населением предприятий с иностранным капиталом, но ограничило мажоритарное владение местными жителями и государственными компаниями только алмазными и платиновыми рудниками.

Президент Горной палаты Зимбабве Батирай Манхандо (Batirai Manhando) заявил, что ограничения на владение месторождений металлов платиновой группы и контроль над операциями по добыче алмазов должны быть сняты.

«Закон о владении местными компаниями контрольного пакета акций иностранных добывающих компаний был отменен, за исключением платины и алмазов, мы также хотели бы, чтобы и этот закон был официально отменен, чтобы мы могли привлечь крупных участников отрасли, - агентство Bloomberg привело его заявление, с которым он выступил на конференции в Йоханнесбурге на прошлой неделе. - Это области, которые требуют огромного капитала, и если вы введете ограничения, я не думаю, что вы сможете привлечь много капитала».

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, которая была выбрана в качестве партнера государственной алмазной компании, хочет получить контрольный пакет акций для добычи алмазов в в Зимбабве.

«Конечно, мы будем готовы участвовать в проектах только тогда, когда мы сможем осуществлять управление и контролировать активы», - заявил в прошлом месяце генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

АЛРОСА, крупнейший по объему производитель алмазов, расширяется в Африке, где территории Зимбабве и Анголы остаются недостаточно изученными.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished