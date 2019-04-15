Âme открывает свой флагманский бутик в Лос-Анджелесе

Âme, бренд выращенных в лаборатории бриллиантов, запустил свой флагманский магазин в торговом центре «Westfield Century City Mall» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в начале этого месяца, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

Фото: Âme

Компания Âme сотрудничала с известными дизайнерами, музыкантами и парфюмерами, чтобы создать атмосферу, которая задаст тон запланированному расширению бренда в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.Алекс Попов, генеральный директор компании, заявил: «Открытие нашего магазина в Лос-Анджелесе - это первая постоянная возможность связаться с нашими клиентами и предложить им общее видение того, каким может быть потенциал ювелирного бутика. Westfield Century City - это роскошный центр для местных жителей Лос-Анджелеса, а также ключевое туристическое направление в регионе, что делает его идеальным местом для привлечения нашей глобальной аудитории».Âme работала в сотрудничестве с уважаемой архитектурной фирмой Baranowitz + Kronenberg (B + K), чтобы создать уникальный дизайн своего бутика.Изготовленные на заказ витрины и подвесные капсулы позволяют покупателям прогуляться среди ювелирных изделий, каждое из которых защищено современным стеклянным колпаком.Бутик передает изысканную простоту и вызывает страсть к ремеслу и изделиям ручной работы. B + K также сотрудничала с Anne Kyyro Quinn для разработки 3D-войлочных панелей, находящихся вдоль стен магазина, которые установлены на отражающем потолке из нержавеющей стали и зеркальной задней стенке.Фирменный аромат в магазине был создан британским парфюмерным дизайнером, которую зовут Аззи Глассер (Azzi Glasser).