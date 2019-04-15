Кольцо с голубыми бриллиантами-близнецами ушло с молотка за 6,7 млн

Особого внимания заслуживает исключительное кольцо с бриллиантами голубого цвета, которое было продано за 6 744 500.
Первоначальная оценка камня составляла $6-8 млн.
Камни, представленные в кольце, весят 3,06 карата и 2,61 карата. Само изделие выполенено из платины. Ювелирное изделие было оценено Геммологическим институтом Америки (Gemmological Instite of America, GIA).
На аукционе также было представлено несколько выдающихся бриллиантов и ювелирных изделий.
В общей сложности на аукционе было продано ювелирных изделий на 30 315 875, говорится на сайте аукционного дома.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург