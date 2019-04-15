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Кольцо с голубыми бриллиантами-близнецами ушло с молотка за 6,7 млн

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Christie's провел аукцион «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), который состоялся 16 апреля 2019 года. 
Особого внимания заслуживает исключительное кольцо с бриллиантами голубого цвета, которое было продано за 6 744 500. 

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Фото: Christie's


Первоначальная оценка камня составляла $6-8 млн.
Камни, представленные в кольце, весят 3,06 карата и 2,61 карата. Само изделие выполенено из платины. Ювелирное изделие было оценено Геммологическим институтом Америки (Gemmological Instite of America, GIA).
На аукционе также было представлено несколько выдающихся бриллиантов и ювелирных изделий.
В общей сложности на аукционе было продано ювелирных изделий на 30 315 875, говорится на сайте аукционного дома.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



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