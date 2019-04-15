Эксклюзив

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

Вчера

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

De Beers назначает нового генерального директора Forevermark

Сегодня
Новости

news_23042019_nancy.pngКомпания De Beers назначила Нэнси Лю (Nancy Liu) новым исполнительным директором Forevermark. До этого она занимала должность главного операционного директора бренда.
В компании заявили, что Стивен Лусье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент по маркетингу De Beers Group, продолжит в качестве председателя контролировать стратегическую роль, которую Forevermark играет в портфеле брендов компании.
«Это прекрасная возможность для бриллиантов, - сказал Люссье. - Будучи символами природы, уникальности и имея позитивное социальное воздействие, они обладают огромным потенциалом, чтобы вдохновлять потребителей всех возрастов, и с новым генеральным директором во главе Forevermark я смогу потратить больше времени на то, чтобы построить еще более прочные связи между клиентами и этими чудесами природы во всех сферах нашей деятельности».
Лю сказала, что Forevermark будет играть жизненно важную роль в алмазной экосистеме для диамантеров, дизайнеров, ювелиров и потребителей, поскольку бренд будет продолжать разрабатывать концепции, кампании, продукты и дизайны для потребителей.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished