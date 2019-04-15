De Beers назначает нового генерального директора Forevermark

Компания De Beers назначила Нэнси Лю (Nancy Liu) новым исполнительным директором Forevermark. До этого она занимала должность главного операционного директора бренда.В компании заявили, что Стивен Лусье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент по маркетингу De Beers Group, продолжит в качестве председателя контролировать стратегическую роль, которую Forevermark играет в портфеле брендов компании.«Это прекрасная возможность для бриллиантов, - сказал Люссье. - Будучи символами природы, уникальности и имея позитивное социальное воздействие, они обладают огромным потенциалом, чтобы вдохновлять потребителей всех возрастов, и с новым генеральным директором во главе Forevermark я смогу потратить больше времени на то, чтобы построить еще более прочные связи между клиентами и этими чудесами природы во всех сферах нашей деятельности».Лю сказала, что Forevermark будет играть жизненно важную роль в алмазной экосистеме для диамантеров, дизайнеров, ювелиров и потребителей, поскольку бренд будет продолжать разрабатывать концепции, кампании, продукты и дизайны для потребителей.