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25 марта 2019

АЛРОСА: срок работы рудника «Айхал» увеличится на 10 лет

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alrosa_news_logo.pngИсследование подземного рудника «Айхал» позволило АЛРОСА принять решение о дальнейшей разработке рудника на 300 метров вглубь, что позволит существенно пополнить сырьевую базу и продлить срок работы рудника до 2044 года.
Руководство компании одобрило проект «Вскрытие и отработка запасов трубки «Айхал» в отметках -100 метра/-400метра». Объем капиталовложений составит до 10 млрд рублей. 
Реализация проекта позволит пополнить сырьевую базу горно-обогатительного комбината и компании АЛРОСА почти на 20 млн каратов, а также ежегодно поддерживать уровень добычи в объеме 500 тысяч тонн руды до 2044 года.
Изначально балансовые запасы составляли 6,2 млн тонн руды с окончанием срока эксплуатации месторождения в 2034-2035 годах.
«Привлекательность проекта еще и в том, что здесь не потребуется масштабное перевооружение, нет необходимости строить новые объекты инфраструктуры и так далее. Разработка глубоких горизонтов и, соответственно, продление работы рудника позволит сохранить более 500 рабочих мест, что крайне важно для нашей компании», - подчеркнул Директор Айхальского ГОКа АЛРОСА Евгений Денисов.
В 2020 году, будет достроен и введен в эксплуатацию основной откаточный горизонт -100 метра и начнется строительство вскрывающих выработок нижележащих горизонтов. Начало добычи запасов на новых горизонтах (в отметках – 100метра/- 400 метра) предусмотрено не позднее 2027 года.

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