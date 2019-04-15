AGD Diamonds отмечает 88 лет со дня своего открытия

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22 апреля 1931 года в Архангельске был организован Северный геологоразведочный трест (СГТ), правопреемником которого является AGD Diamonds, говорится на сайте компании.









Фото: AGD Diamonds







За годы работы предприятием открыто и разведано свы­ше 400 месторождений полезных ископаемых, среди которых – нефть и газ Тимано-Печоры, алма­зы Беломорья, бокситы, горючие сланцы, питьевые и бальнеологи­ческие воды, цветные, редкие и благородные металлы, сырье для производства цемента, шифера, кирпича, песчано-гравийные ма­териалы для строительства авто­дорог и обустройства нефтепро­мыслов.

Разведанные извлекаемые запасы нефти со­ставили 1 230 миллионов тонн.

На современном этапе основной деятельностью компании является горнорудная промышленность. В 2012 году проект разработки месторождения алмазов им. В. Гриба был включен в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе, утвержденный Президентом России. В июне 2014 года состоялось открытие горно-обогатительного комбината им. В. Гриба мощностью 4,5 млн тонн руды в год, с участием Президента РФ Владимира Путина.

В 2018 году в ходе реорганизации и выхода на международный уровень сменилось наименование предприятия, благодаря инициативе руководства сохранив историческую преемственность. AGD Diamonds приобрела 100% пакета акций компании Grib Diamonds NV, базирующейся в Антверпене и осуществляющей реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба на мировых рынках.

Торговля компании алмазным сырьем в 2018-2019 гг. остается стабильно растущей.

В 2018 году производительность обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба составила 5 млн карат. Из карьера вывезено 22 150 тысяч куб. м горной массы, добыто 3 433 тысячи тонн руды.

В январе 2019 года AGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург