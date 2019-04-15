Vast Resources привлекла £600 тыс., чтобы сосредоточиться на добыче алмазов в Зимбабве и Румынии

Vast Resources привлекла £600 000 до вычета издержек путем размещения и подписки 444,4 млн обыкновенных акций для финансирования разведки и добычи алмазов в Зимбабве, а также поддержания рудника Байта Плай (Baita Plai) в Румынии и для общих корпоративных нужд.В компании сообщили, что работа на концессии Херитедж (Heritage) в Зимбабве будет включать подготовку к немедленной мобилизации, как только соглашение о создании совместного предприятия с Фондом развития общин Чиадзва (Chiadzwa Community Development Trust) будет подписано.В феврале прошлого года Фонду было в принципе дано право добывать алмазы на концессии Херитедж в Маранге.Он назначил Vast своим партнером в совместном предприятии по разведке и добыче алмазов в этом районе.Vast и Botswana Diamonds договорились в августе прошлого года работать в партнерстве по разработке алмазного потенциала Зимбабве.Участие компании Vast в работе на месторождении Маранге висело на волоске после того, как Зимбабве выбрала российскую АЛРОСА и китайскую Anjin в качестве двух иностранных компаний для ведения геологоразведки и добычи алмазов в стране.Botswana Diamonds и ее партнер Vast получили положительные результаты в рамках предварительной геологической оценки концессии Херитедж (Heritage) в октябре прошлого года.На этой концессии находятся несколько аллювиальных россыпных месторождений.Результаты также показали, что содержание алмазов на аллювиальных месторождениях в Маранге варьируется в пределах от 50 до 500 каратов на сто тонн руды.Vast Resources недавно продала свою 25%-ую долю в золотом руднике Пикстоун Пирлес (Pickstone Peerless) в Зимбабве, чтобы сосредоточиться на алмазной концессии Херитедж в Зимбабве и руднике Байта Плай в Румынии.