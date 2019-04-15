Ювелирные изделия, драгметаллы и драгоценные камни будут подлежать обязательной маркировке с 2020 года

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Минфин предлагает сделать маркировку ювелирных изделий, драгметаллов и драгоценных камней обязательной начиная с 1 января 2020 года, сообщает rg.ru.

Законопроект о маркировке для всех участников рынка, связанного с оборотом ювелирных товаров, был запланирован на этот год, однако правительство решило его отложить.

Предполагается, что для более легкого отслеживания драгоценностей от рудника до магазина будет представлено мобильное приложения, которое сможет считывать QR- коды, которыми будет промаркирована продукция, сообщает агентство.

Таким образом, потребители смогут быстро и легко узнать, где и из чего было создано ювелирное изделие.

Минфин предложил внести разработанные поправки в Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с целью обеспечить большую прозрачность в отрасли.

Также на сайте агентства сообщается, что Минфин предлагает отказаться от клеймирования ювелирных изделий из серебра, так как металл стал слишком дешевым - около 30 рублей за грамм.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург