Эксклюзив

De Beers продает лишь рудник Элизабет Бэй в Намибии - шаг, направленный на поддержание его работы после 2019 года

Namdeb Holdings, совместное предприятие между правительством Намибии и De Beers, имеющими в нем 50-процентные доли, не продает рудники Даберас (Daberas), Сенделингсдрифт (Sendelingsdrift) и Сазерн Коустал (Southern Coastal), расположенные...

Сегодня

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

Ювелирные изделия, драгметаллы и драгоценные камни будут подлежать обязательной маркировке с 2020 года

Сегодня
Новости

Минфин предлагает сделать маркировку ювелирных изделий, драгметаллов и драгоценных камней обязательной начиная с 1 января 2020 года, сообщает rg.ru.
Законопроект о маркировке для всех участников рынка, связанного с оборотом ювелирных товаров, был запланирован на этот год, однако правительство решило его отложить.
Предполагается, что для более легкого отслеживания драгоценностей от рудника до магазина будет представлено мобильное приложения, которое сможет считывать QR- коды, которыми будет промаркирована продукция, сообщает агентство.
Таким образом, потребители смогут быстро и легко узнать, где и из чего было создано ювелирное изделие. 
Минфин предложил внести разработанные поправки в Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с целью обеспечить большую прозрачность в отрасли. 
Также на сайте агентства сообщается, что Минфин предлагает отказаться от клеймирования ювелирных изделий из серебра, так как металл стал слишком дешевым - около 30 рублей за грамм. 


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished