Изумруд с императорским провенансом будет выставлен на аукцион Christie’s в Женеве

Christie’s сообщил, что выставит на аукцион "Выдающиеся украшения", который пройдет 15 мая 2019 года, исторически значимый изумруд, провенанс которого прослеживается вплоть до Екатерины Великой.

Камень грушевидной огранки весит в настоящий момент 75,61 карата. Он находился в собственности российской императорской семьи более 100 лет.

Фото: Christie's

В 1874 году камень перешел к Марии Павловне. Камень был подарен герцогине по случаю ее свадьбы с сыном императора Владимиром. Тогда камень имел массу 107,67 карата.В 1927 году после смерти Марии ее сын князь Борис Владимирович продал драгоценность Cartier. Владельцы ювелирного дома вставили изумруд в бриллиантовое ожерелье, частью которого он являлся до 1947 года.Затем Пьер Картье согласился сделать из камня подвеску для ожерелья, купленного у семьи Пейна Уитни Рафаэлем Эсмеряном.В 1954 году, по рекомендации Эсмеряна было принято решение о том, чтобы придать камню новую огранку, чтобы улучшить качество камня. Результатом стал грушевидный изумруд весом 75,63 карата, снова украсивший собой прежнее ожерелье Cartier, удлиненное на одно звено. Вскоре украшение приобрел Джон Д. Рокфеллер младший.В следующий раз ожерелье появилось в 1971 году на швейцарском аукционе, где его за CHF 4 300 000 приобрел Рафаэль Эсмерян.В настоящий момент колье находится в частной коллекции.