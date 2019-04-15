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18 марта 2019

Четверо преступников обвиняются в краже алмазной руды в Маранге

Сегодня
Новости

Четверо подозреваемых вооруженных грабителей, которым 24 марта прошлого года были предъявлены обвинения в краже алмазной руды, принадлежащей Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в Маранге, были задержаны до 17 апреля для проведения суда.
Четыре человека, которые обвиняются в 10 грабежах, отрицают все обвинения.
Сообщается также, что двое из обвиняемых вооружились винтовками АК-47, а затем вызвали около 100 незаконных шахтеров, которых они привели на участок, где ZCDC добывает алмазы.
Они, как утверждается, приказали охранникам лечь, прежде чем связывать их.
Далее говорится, что они вместе с незаконными шахтерами забросали камнями полицейских, которые находились у ворот ZCDC.
Они якобы спрятали алмазную руду в мешки и исчезли.
Удача отвернулась от них, когда четверо преступников создали и претворили в жизнь план снова украсть у ZCDC алмазную руду 4 апреля этого года.
Согласно сообщениям, они ворвались на участок, где ведется добыча алмазов, на своих автомобилях вместе с некоторыми незаконными алмазодобытчиками.
Однако полицейские детективы, находившиеся в патрулировании, получили информацию о запланированном ограблении и быстро отреагировали, что привело к аресту преступников.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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