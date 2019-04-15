Эксклюзив

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18 марта 2019

Международный алмазный совет избирал новое руководство

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idc_logo.pngМеждународный алмазный совет (International Diamond Council, IDC) избрал своим новым председателем Жюльена Драйбумс (Julien Drybooms), а новым заместителем председателя станет Пол ван дер Стин (Pol van der Steen), говорится в пресс-релизе, распространенном IDC.
Вновь избранный председатель Драйбумс сказал: «Я очень рад занять эту важную должность, и для меня большая честь быть избранным на этот пост. IDC существует уже более 40 лет, и его роль так же важна сегодня, как и ранее».
«Я должен выразить признательность IDC и ее организациям-членам: Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей алмазов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA), а также Гарри Леви (Harry Levy), бывшему президенту IDC. Он работал в IDC в ​​течение многих лет и являлся его руководителем. Я рад, что Гарри согласился остаться в качестве члена совета директоров IDC», - добавил Драйбумс. 
IDC, созданный в 1975 году, предоставляет для WFDB и IDMA набор общепринятых стандартов номенклатуры для алмазной отрасли в рамках международной торговли алмазами; обеспечивает членов отрасли по всему миру правильной номенклатурой и терминологией в отношении бриллиантов, а также призывает международно признанные институты применять эти принятые стандарты и нормы.
В настоящее время членами совета IDC являются Гарри Леви, Стефан Фишлер (Stephane Fischler), Раджендер Гехани (Rajender Gehani), Дитер Хан (Dieter Hahn), Кристина Хайдерих (Christine Heiderich), Питер Хофер (Peter Hofer), Алан Лоу (Alan Loewe), Йохен Мюллер (Jochen Muller), Уди Шейнталь (Udi Sheintal) и Меир Вертхайм (Meir Wertheim).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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