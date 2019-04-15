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18 марта 2019

Petra на волне успеха - компания добыла еще один большой камень на руднике Куллинан

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Petra Diamonds добыла алмаз ювелирного качества типа II цвета D массой 209,9 карата на своей алмазной шахте Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
Это третий алмаз ювелирного качества типа II цвета D  весом более 100 каратов, добытый на руднике с прошлого месяца, и четвертый такой камень в текущем финансовом году. 

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   Фото: Petra Diamonds


«Этот алмаз снова демонстрирует преобладание таких камней в рудном теле Куллинан. Число крупных и дорогостоящих камней увеличивается по мере переработки материала, полученного в ходе проведения первой фазы программы C-Cut по расширению шахты, а также благодаря тому, что перерабатывающая фабрика рудника способна добывать весь спектр алмазов», - заявили в Petra.
Ожидается, что камень будет продан в течение четвертого квартала, который закончится 30 июня 2019 года.
Petra также сообщила, что камень «The Legacy» («Наследие») весом 425 каратов цвета D типа IIа, добытый на руднике Куллинан 29 марта, будет выставлен на продажу в ходе следующего цикла продаж компании в Южной Африке.
Petra отчаянно пытается добывать большие камни, чтобы увеличить свои доходы и выплатить огромную задолженность. 
В сообщении также говорится, что долги рудника составляют около 65% от общей задолженности в 650 миллионов долларов.  
Petra взяла большую ссуду для реконструкции обогатительной фабрики и начала добычу руды на новом участке рудника в июле прошлого года.  

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished 

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