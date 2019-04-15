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Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

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«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Ботсвана представляет овальный голубой бриллиант весом 20 каратов

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okavango_logo.pngГосударственная алмазная компания Ботсваны Okavango Diamond Company (ODC) представила редкий голубой бриллиант весом 20,46 карата «Голубой Окаванго», названный в честь реки Окаванго, района богатой дикой природой страны, который является объектом всемирного наследия.
ODC заявила, что голубой бриллиант является одним из самых редких камней в мире и «одной из самых важных исторических находок».
Овальный камень был самым большим голубым бриллиантом, когда-либо добытым в стране на юге Африки.
«Весьма необычно, что камень такого цвета и природы был добыт в Ботсване - это уникальная находка, которая встречается так же редко, как звезда в Млечном Пути, - агентство AFP привело слова управляющего директора ODC Маркуса тер Хаара (Marcus ter Haar). - Неудивительно, что голубые бриллианты так популярны во всем мире, потому что лишь небольшой процент камней классифицируется как фантазийные».
Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в мире после России.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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