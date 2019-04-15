Ботсвана представляет овальный голубой бриллиант весом 20 каратов

Государственная алмазная компания Ботсваны Okavango Diamond Company (ODC) представила редкий голубой бриллиант весом 20,46 карата «Голубой Окаванго», названный в честь реки Окаванго, района богатой дикой природой страны, который является объектом всемирного наследия.ODC заявила, что голубой бриллиант является одним из самых редких камней в мире и «одной из самых важных исторических находок».Овальный камень был самым большим голубым бриллиантом, когда-либо добытым в стране на юге Африки.«Весьма необычно, что камень такого цвета и природы был добыт в Ботсване - это уникальная находка, которая встречается так же редко, как звезда в Млечном Пути, - агентство AFP привело слова управляющего директора ODC Маркуса тер Хаара (Marcus ter Haar). - Неудивительно, что голубые бриллианты так популярны во всем мире, потому что лишь небольшой процент камней классифицируется как фантазийные».Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в мире после России.