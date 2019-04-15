Ботсвана представляет овальный голубой бриллиант весом 20 каратов

ODC заявила, что голубой бриллиант является одним из самых редких камней в мире и «одной из самых важных исторических находок».
Овальный камень был самым большим голубым бриллиантом, когда-либо добытым в стране на юге Африки.
«Весьма необычно, что камень такого цвета и природы был добыт в Ботсване - это уникальная находка, которая встречается так же редко, как звезда в Млечном Пути, - агентство AFP привело слова управляющего директора ODC Маркуса тер Хаара (Marcus ter Haar). - Неудивительно, что голубые бриллианты так популярны во всем мире, потому что лишь небольшой процент камней классифицируется как фантазийные».
Ботсвана является крупнейшим производителем алмазов в мире после России.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished