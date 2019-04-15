Stornoway cообщила об  изменениях в высшем руководстве компании

Stornoway Diamond Corporation объявила о назначении Дино Рамбидиса (Dino Rambidis) главным финансовым директором компании. Решение вступило в силу немедленно.Рамбидис сменил Орина Барановски (Orin Baranowsky), который решил покинуть пост.Барановски останется в компании до конца мая для обеспечения упорядоченного перехода управления и окажет поддержку Рамбидису. Stornoway объявила также о назначении Энни Торкиа Лагасе (Annie Torkia Lagacé) исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию, юридическим вопросам и соблюдению процедурных требований.Рамбидис является дипломированным профессиональным бухгалтером с более чем 30-летним опытом работы на руководящих должностях в области финансового управления в государственных и частных компаниях в различных отраслях, главным образом, в финансовом секторе.Торкия Лагасе является вице-президентом, юрисконсультом и генеральным советником Stornoway с 2014 года и имеет многолетний опыт в области развития бизнеса, корпоративных финансов и управления публичными компаниями. Она сыграла важную роль в управлении корпоративными проектами с момента поступления на работу в Stornoway.