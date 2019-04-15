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Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

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08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

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Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

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«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

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18 марта 2019

Stornoway cообщила об  изменениях в высшем руководстве компании

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Новости

stornoway_logo.pngStornoway Diamond Corporation объявила о назначении Дино Рамбидиса (Dino Rambidis) главным финансовым директором компании. Решение вступило в силу немедленно.
Рамбидис сменил Орина Барановски (Orin Baranowsky), который решил покинуть пост.
Барановски останется в компании до конца мая для обеспечения упорядоченного перехода управления и окажет поддержку Рамбидису. Stornoway объявила также о назначении Энни Торкиа Лагасе (Annie Torkia Lagacé) исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию, юридическим вопросам и соблюдению процедурных требований.
Рамбидис является дипломированным профессиональным бухгалтером с более чем 30-летним опытом работы на руководящих должностях в области финансового управления в государственных и частных компаниях в различных отраслях, главным образом, в финансовом секторе.
Торкия Лагасе является вице-президентом, юрисконсультом и генеральным советником Stornoway с 2014 года и имеет многолетний опыт в области развития бизнеса, корпоративных финансов и управления публичными компаниями. Она сыграла важную роль в управлении корпоративными проектами с момента поступления на работу в Stornoway.
 
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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