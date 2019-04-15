Petra Diamonds сгенерировала положительный денежный поток

Ожидается, что Petra Diamonds сгенерирует положительный денежный поток во второй половине года, что поможет компании начать работу над будущими разработками.Алмазная компания, которая ведет деятельность в Южной Африке и Танзании, боролась с долгами после многих лет капитальных затрат на модернизацию своих рудников.Чистый долг группы был незначительно уменьшен - до $553,1 млн с $559,3 млн - по состоянию на 31 декабря 2018 года; сюда не входят $46,4 млн, относящиеся к должникам за алмазы по состоянию на 31 марта 2019 года.Новый главный исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) заявил, что его цель на ближайшее время будет заключается в стабилизации операций по мере их перехода от этапа капиталовложений.«Мы намерены объявить о нашей стратегии к концу календарного года», - агентство Reuters привело его слова.Между тем Petra заявила, что ведет переговоры со своими южноафриканскими кредиторами о новых условиях. Переговоры должны быть завершены к концу апреля.Кредит компании в Южной Африке на сумму 1,5 млрд рандов ($103,6 млн) остается неиспользованным и доступным, а свободные остатки денежных средств составляют $84,5 млн по состоянию на 31 марта 2019 года.Petra заявила, что она также провела переговоры с властями Танзании по поводу партий алмазов, изъятых в сентябре 2017 года.«Мы продолжаем взаимодействовать с властями. Трудно говорить об определенных датах, но мы ведем конструктивные переговоры», - сказал Даффи.