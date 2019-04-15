Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Petra Diamonds сгенерировала положительный денежный поток

Сегодня
Новости

petra_diamonds_logo.pngОжидается, что Petra Diamonds сгенерирует положительный денежный поток во второй половине года, что поможет компании начать работу над будущими разработками.
Алмазная компания, которая ведет деятельность в Южной Африке и Танзании, боролась с долгами после многих лет капитальных затрат на модернизацию своих рудников.
Чистый долг группы был незначительно уменьшен - до $553,1 млн с $559,3 млн - по состоянию на 31 декабря 2018 года; сюда не входят $46,4 млн, относящиеся к должникам за алмазы по состоянию на 31 марта 2019 года.
Новый главный исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) заявил, что его цель на ближайшее время будет заключается в стабилизации операций по мере их перехода от этапа капиталовложений.
«Мы намерены объявить о нашей стратегии к концу календарного года», - агентство Reuters  привело его слова.
Между тем Petra заявила, что ведет переговоры со своими южноафриканскими кредиторами о новых условиях. Переговоры должны быть завершены к концу апреля.
Кредит компании в Южной Африке на сумму 1,5 млрд рандов ($103,6 млн) остается неиспользованным и доступным, а свободные остатки денежных средств составляют $84,5 млн по состоянию на 31 марта 2019 года.
Petra заявила, что она также провела переговоры с властями Танзании по поводу партий алмазов, изъятых в сентябре 2017 года.
«Мы продолжаем взаимодействовать с властями. Трудно говорить об определенных датах, но мы ведем конструктивные переговоры», - сказал Даффи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished