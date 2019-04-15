Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Cluev создаст кольцо из желтого бриллианта АЛРОСА весом 30 каратов

Сегодня
Новости

Ювелирный дом Cluev приобрел желтый бриллиант весом 30,19 карата, добытый и ограненный российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА, для того, чтобы создать из него кольцо, говорится в сообщении Коммерсантъ. 
Согласно данным газеты, уникальный бриллиант имеет фантазийный желтый цвет и высокие характеристики чистоты - Excellent VVS2. 
Газета Коммерсантъ процитировала основателя бренда Cluev Илью Клюева, который по достоинству оценил чистоту и огранку камня. 
«Камни с подобными характеристиками цвета и размера добываются раз в несколько лет, а на российском рынке камни подобной чистоты и с таким качеством огранки появляются крайне редко. Нам удается получить бриллиант такого размера в распоряжение не чаще одного раза в год-полтора, - сказал он. - Такой камень украсит любое украшение, но только в кольце он сможет раскрыться ярче всего». 
Ювелирный дом приобрел камень во время аукциона, проведенного АЛРОСА.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished