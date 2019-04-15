Cluev создаст кольцо из желтого бриллианта АЛРОСА весом 30 каратов

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Ювелирный дом Cluev приобрел желтый бриллиант весом 30,19 карата, добытый и ограненный российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА, для того, чтобы создать из него кольцо, говорится в сообщении Коммерсантъ.

Согласно данным газеты, уникальный бриллиант имеет фантазийный желтый цвет и высокие характеристики чистоты - Excellent VVS2.



Газета Коммерсантъ процитировала основателя бренда Cluev Илью Клюева, который по достоинству оценил чистоту и огранку камня.

«Камни с подобными характеристиками цвета и размера добываются раз в несколько лет, а на российском рынке камни подобной чистоты и с таким качеством огранки появляются крайне редко. Нам удается получить бриллиант такого размера в распоряжение не чаще одного раза в год-полтора, - сказал он. - Такой камень украсит любое украшение, но только в кольце он сможет раскрыться ярче всего».

Ювелирный дом приобрел камень во время аукциона, проведенного АЛРОСА.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург