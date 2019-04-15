Добыча алмазов Rio Tinto в первом квартале снизилась на 18%

Производство алмазов Rio Tinto за первый квартал 2019 года, закончившийся 31 марта 2019 года, упало на 18%, до 3,8 млн каратов, по сравнению с 4,6 млн каратов, которые компания добыла в первом квартале 2018 года.Это связано с падением уровня добычи на руднике Аргайл (Argyle) в Австралии и на шахте Диавик (Diavik) в Канаде. Производство на этих рудниках снизилось на 12% по сравнению с предыдущим кварталом.Кроме того, по данным Rio Tinto, компания добыла 2,79 млн каратов в первом квартале 2019 года на руднике Аргайл, что на 22% ниже, чем за тот же период в 2018 году из-за добычи руды с более низким содержанием алмазов. На руднике Даявик уровень добычи алмазов в первом квартале достиг 1,01 млн каратов, что на 5% ниже, чем в первом квартале 2018 года, поскольку добыча руды с более низким содержанием алмазов была частично компенсирована увеличением объема переработки руды. Rio Tinto сообщает, что прогноз добычи алмазов на 2019 год составляет от 15 до 17 млн ​​каратов. Производство в 2018 году составило 18,4 млн каратов.