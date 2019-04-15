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18 марта 2019

De Beers не намерена добывать алмазы в ЦАР

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers не намерена добывать алмазы в Центральной африканской республике (ЦАР), заявила на прошлой неделе компания.
Недавно сообщалось, что ЦАР пригласила De Beers и российскую компанию АЛРОСА добывать алмазы в стране. 
«В настоящий момент мы сосредоточены на нашем портфеле акций и не намерены вести какую-либо деятельность в ЦАР», - сообщил старший менеджер по связям с общественностью De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) в эксклюзивном интервью Rough & Polished.
Интервью будет опубликовано в скором времени.
ЦАР провела реформы в отрасли добычи алмазов с целью привлечь в страну крупные горнодобывающие компании.
Согласно новой реформе, горнодобывающие компании будут должны, среди прочего, экспортировать алмазного сырья по крайней мере на $3 млн за квартал.
Кимберлийский процесс приостановил поставки алмазов из ЦАР в 2013 году после того, как повстанцы захватили власть в стране.
Однако в 2016 году областям из зеленой зоны на западе страны было разрешено экспортировать алмазное сырье. В эту зону входили такие города, как Берберати, Бода, Нола, Карно и Гадзи.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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