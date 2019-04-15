АЛРОСА запустила новое алмазное месторождение в Якутии

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, начала добычу руды на трубке «Заря» Айхальского горно-обогатительного комбината (АГОК). Новое месторождение рассчитано на более чем десятилетний срок выработки.Разработка коренного месторождения алмазов «Заря» Айхальского ГОКа является одним из крупнейших инвестиционных проектов Компании: общий объем вложений в проект 12 млрд рублей. Инвестиционная привлекательность месторождения обусловлена еще и тем, что здесь нет необходимости строить новый ГОК и фабрику. Трубка «Заря» находится в зоне действия и в 3 км от АГОКа.Новое месторождение позволит компенсировать выбывающие запасы карьера «Комсомольский и в перспективе поддержит стабильную добычу продукции комбината. В 2021 году, согласно концепции развития Айхальского ГОКа предприятие должно выйти на проектную мощность в 1, 25 млн тонн руды в год с обработкой сырья на фабрике №14. В 2019 году планируется добыть первые 100 тысяч тонн кимберлитовой руды. Срок эксплуатации алмазного месторождения до глубины 300 метров составляет 11 лет.Команду о первом промышленном взрыве кимберлитовой руды дали Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов в рамках форума «Хозактив-2019», ежегодно проводимого компанией АЛРОСА в г. Мирном (Якутия). В торжественной церемонии запуска месторождения в режиме телемоста приняли участие директор Айхальского горно-обогатительного комбината Евгений Денисов, советник генерального директора АЛРОСА Равиль Санатулов, представители Айхальского ГОКа и многие другие.«Это важнейшее событие как для АЛРОСА, так и для всей нашей страны. За такое короткое время мы открываем уже второе месторождение в Якутии, и это наглядная демонстрация богатства недр нашей родины и огромного потенциала нашей компании», - подчеркнул Сергей Иванов.«Алмазная отрасль играет очень важную роль в экономике нашей республики. Доходы от добычи и продажи алмазов позволяют нам существенно пополнять бюджет, поддерживать необходимый уровень социальных гарантий. Поэтому мы всегда с особым нетерпением ждем новостей от АЛРОСА и всегда радуемся успехам алмазников. Помимо прочего, новое месторождение «Заря» - это и социально значимый проект, новые рабочие места для жителей Якутии», - отметил Айсен Николаев.Подготовка к запуску месторождения трубки «Заря» началась в 2016 году и продлилась почти 3 года. За это время проведен колоссальный объем работ – проведена вскрыша в объеме 14 млн кубометров, построена дорога, гидротехнические сооружения и объекты инфраструктуры, закуплена техника. Все работы в карьере ведутся с соблюдением всех требований и норм промышленной безопасности и охраны труда.