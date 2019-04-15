АО «АГД ДАЙМОНДС» подготовило отчет о перспективном развитии по GRI стандартам за 2018 год

Сегодня

Компания сменила свое название и бренд, начался этап нового международного позиционирования и маркетинговой стратегии.

Произошло объединение АГД ДАЙМОНДС с бельгийской компанией Grib Diamonds N.V., которая представляет продукцию Компании на международном рынке и входит во Всемирный алмазный совет и Совет по ответственной ювелирной практике.

АГД ДАЙМОНДС внедрило в производственный процесс множество важных инноваций, позволяющих Компании ожидать высоких результатов добычи и производства крупных и особо ценных алмазов.

АГД ДАЙМОНДС стало обладателем лицензий на проведение геологоразведочных работ на территориях, расположенных рядом с основным месторождением им. В. Гриба.

Команда АГД ДАЙМОНДС пополнилась опытными, целеустремленными людьми, настоящими профессионалами своего дела.



Отчет об устойчивом развитии АГД ДАЙМОНДС за 2018 год — первый нефинансовый отчет Компании. В отчетном году АГД приняло решение о ежегодной подготовке нефинансовой отчетности, тем самым продолжив свой курс на повышение открытости и прозрачности Компании на международном рынке и обеспечение ее устойчивого развития.Отчет АГД ДАЙМОНДС за 2018 год содержит информацию о принципах и подходах Компании к ведению бизнеса, о ключевых событиях и результатах работы в экономической, экологической и социальной сферах, а также о корпоративном управлении и взаимодействии с заинтересованными сторонами.При подготовке первого отчета об устойчивом развитии в качестве основного стандарта было использовано международное Руководство Global Reporting Initiative (GRI). Отчет подготовлен в соответствии с основным вариантом раскрытия GRI Standards. В нем также раскрываются темы, рекомендованные GRI для добывающей и металлургической отраслей.Для повышения доверия заинтересованных сторон к раскрываемой в отчете информации АГД ДАЙМОНДС привлекло независимого аудитора Pricewaterhouseсoopers для оценки и заверения отчета.В 2018 году начался новый этап в развитии бизнеса АГД ДАЙМОНДС:Выход из состава Группы «ЛУКОЙЛ» в 2017 году подвел АГД ДАЙМОНДС к необходимости самостоятельно оценивать горизонты деятельности, определять дальнейшие перспективы развития, осознать свою автономность и начать действовать в качестве независимого участника рынка, нести более серьезную ответственность перед персоналом, обществом, окружающей средой и будущими поколениями.АГД ДАЙМОНДС уверено в успехе нового курса и важности происходящих перемен. Эта уверенность основывается на неизменных традициях поддержания неоспоримого качества продукции, высочайшего уровня организации производственного процесса, этических и экологических принципах и, конечно же, на самом ценном — людях, благодаря которым развивается наше дело. Мы также не забываем о наших истоках и отдаем дань памяти и глубочайшего уважения людям, которые открыли наше месторождение и запустили основные производственные объекты.Сегодня Компания является одним из самых современных и технологичных горнодобывающих предприятий и занимает достойное место на мировом рынке алмазодобычи. Доказанные запасы на начало 2018 года составляли около 3,7% от мировых запасов алмазов. А по объемам добычи доля АГД ДАЙМОНДС за последние три года находится в пределах 2,9–3,4% от общемировых объемов.В отчетном году АГД ДАЙМОНДС показало устойчивый рост финансовых показателей. Чистые продажи АГД ДАЙМОНДС и Grib Diamonds N.V. увеличились в 2018 году на 4% по сравнению с предыдущим годом.Но для Компании имеют значение не только высокие производственные и финансовые результаты, но и тот вклад, который она вносит в развитие основного региона деятельности — Архангельской области, являясь крупным налогоплательщиком, партнером региональных властей и ответственным работодателем. Налоговые отчисления Компании в бюджет страны в 2018 году составили более 56 млн долларов. Мы заботимся о жителях региона присутствия не только в рамках добросовестной уплаты налогов, но и вкладывая средства в инфраструктуру, оказывая благотворительную помощь местному населению.В АГД ДАЙМОНДС работают более 1 100 человек, и это, безусловно, большая ответственность для Компании. АГД ДАЙМОНДС стремится быть лучшим работодателем в Архангельской области, как по уровню заработных плат, так и по привлекательности социальных условий. С особенным вниманием Компания относится к обеспечению безопасности труда своих работников, не жалеет для этого сил и средств, а логичным результатом является крайне низкий уровень травматизма.Особое внимание АГД ДАЙМОНДС уделяет заботе о природе и сохранению ее богатств. В 2018 году Компания не получила замечаний со стороны государственных органов, нет штрафов и предписаний за нарушение экологического законодательства. АГД ДАЙМОНДС уже не первый год входит в число лидеров рейтинга экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России, составленного Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Национальным рейтинговым агентством.В 2019 году Компания планирует пересмотреть стратегию развития, будем стремиться к расширению своего присутствия на международном алмазном рынке, повышать эффективность производства и инвестировать в устойчивое развитие. Продолжится работа над совершенствованием системы отчетности об устойчивом развитии, будет продолжен курс на прозрачность и открытость. Отчет по стандартам GRI станет для заинтересованных сторон не только источником информации о результатах деятельности АГД ДАЙМОНДС и ее воздействии на общество и окружающую среду, но и приглашением к открытому диалогу.