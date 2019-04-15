Firestone Diamonds выпустила 18,9 млн новых простых акций

Firestone Diamonds решила выпустить 18 899 464 новых обыкновенных акций, что связано с ежеквартальными процентами по еврооблигациям в размере $30 млн за квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.Компания также выпустит 9 449 732 новых обыкновенных акции в пользу Pacific Road и 9 449 732 новых обыкновенных акции в пользу Resource Capital.После выпуска новых обыкновенных акций Pacific Road и Resource Capital будут владеть соответственно 161 426 065 и 162 021 377 обыкновенных акций компании, что составляет примерно 28,55% и 28,65% от выпущенного акционерного капитала компании.Firestone уже подала заявку на Лондонскую фондовую биржу о допуске новых обыкновенных акций к торгам на площадке AIM.В общей сложности компания выпустит 565 471 782 обыкновенных акций.