Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Firestone Diamonds выпустила 18,9 млн новых простых акций

Сегодня
Новости

firestone_diamonds_logo.pngFirestone Diamonds решила выпустить 18 899 464 новых обыкновенных акций, что связано с ежеквартальными процентами по еврооблигациям в размере $30 млн за квартал, закончившийся  31 марта 2019 года.
Компания также выпустит 9 449 732 новых обыкновенных акции в пользу Pacific Road и 9 449 732 новых обыкновенных акции в пользу Resource Capital.
После выпуска новых обыкновенных акций Pacific Road и Resource Capital будут владеть соответственно 161 426 065 и 162 021 377 обыкновенных акций компании, что составляет примерно 28,55% и 28,65% от выпущенного акционерного капитала компании.
Firestone уже подала заявку на Лондонскую фондовую биржу о допуске новых обыкновенных акций к торгам на площадке AIM.
В общей сложности компания выпустит 565 471 782 обыкновенных акций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished