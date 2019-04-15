Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

IMAGEM запускает первое портативное сортировочное устройство

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IMAGEM, американская компания, запустила Varna-D, портативное устройство, которое способно быстро и точно оценить цвет бриллианта, говорится на сайте фирмы.
Устройство Varna-D оценивает алмазы от 0,25 до 5 каратов цвета D-L. Оно было создано для покупателей и продавцов бриллиантов, которым необходимо сразу получать отчеты о бриллиантах, поскольку устройство позволяет его владельцу оценивать цвет камня за считанные секунды.
Varna-D быстро выдает результаты оценки и может использоваться после прохождения минимального обучения.
Компания утверждает, что устройство поставляется со встроенными лампами, процессором и ЖК-дисплеем.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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