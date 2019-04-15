IMAGEM запускает первое портативное сортировочное устройство

IMAGEM, американская компания, запустила Varna-D, портативное устройство, которое способно быстро и точно оценить цвет бриллианта, говорится на сайте фирмы.Устройство Varna-D оценивает алмазы от 0,25 до 5 каратов цвета D-L. Оно было создано для покупателей и продавцов бриллиантов, которым необходимо сразу получать отчеты о бриллиантах, поскольку устройство позволяет его владельцу оценивать цвет камня за считанные секунды.Varna-D быстро выдает результаты оценки и может использоваться после прохождения минимального обучения.Компания утверждает, что устройство поставляется со встроенными лампами, процессором и ЖК-дисплеем.