Выручка АЛРОСА по РСБУ за первый квартал 2019 года снизилась на 32% г/г

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Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за I кв. 2019 г снизилась на 32% г/г, до 49,4 млрд рублей, что, главным образом, связано со снижением объемов продаж и ростом доли продаж мелкоразмерных камней, оказавшим влияние на среднюю цену реализации за 1 карат. Эти факторы оказали влияние также и на размер чистой прибыли – по итогам января-марта чистая прибыль по РСБУ составила 16,1 млрд рублей.

«Снижение финансовых показателей относительно I кв. прошлого года было ожидаемым, учитывая общерыночную динамику, которая наблюдалась со II полугодия прошлого года. В настоящее время на мировом рынке наблюдается постепенное восстановление спроса со стороны гранильного сектора (в том числе вследствие нормализации запасов у огранщиков) на фоне сохранения устойчивого спроса на ювелирную продукцию со стороны конечных потребителей», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.

Отчетность по МСФО за I кв. 2019 г. планируется опубликовать в середине мая текущего года.