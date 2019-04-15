Выручка АЛРОСА по РСБУ за первый квартал 2019 года снизилась на 32% г/г

«Снижение финансовых показателей относительно I кв. прошлого года было ожидаемым, учитывая общерыночную динамику, которая наблюдалась со II полугодия прошлого года. В настоящее время на мировом рынке наблюдается постепенное восстановление спроса со стороны гранильного сектора (в том числе вследствие нормализации запасов у огранщиков) на фоне сохранения устойчивого спроса на ювелирную продукцию со стороны конечных потребителей», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
Отчетность по МСФО за I кв. 2019 г. планируется опубликовать в середине мая текущего года.