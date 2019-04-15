Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

15 апреля 2019

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Выручка АЛРОСА по РСБУ за первый квартал 2019 года снизилась на 32% г/г

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Выручка АК «АЛРОСА» по РСБУ за I кв. 2019 г снизилась на 32% г/г, до 49,4 млрд рублей, что, главным образом, связано со снижением объемов продаж и ростом доли продаж мелкоразмерных камней, оказавшим влияние на среднюю цену реализации за 1 карат. Эти факторы оказали влияние также и на размер чистой прибыли – по итогам января-марта чистая прибыль по РСБУ составила 16,1 млрд рублей.
«Снижение финансовых показателей относительно I кв. прошлого года было ожидаемым, учитывая общерыночную динамику, которая наблюдалась со II полугодия прошлого года. В настоящее время на мировом рынке наблюдается постепенное восстановление спроса со стороны гранильного сектора (в том числе вследствие нормализации запасов у огранщиков) на фоне сохранения устойчивого спроса на ювелирную продукцию со стороны конечных потребителей», – отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.
Отчетность по МСФО за I кв. 2019 г. планируется опубликовать в середине мая текущего года.


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