Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

Вчера

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

Японский ритейлер ювелирных изделий запускает у себя Sarine Diamond JourneyTM

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news_28062018_sarine.pngNEW ART CIMA Ltd - первая розничная сеть в Японии, которая запустила у себя в бутиках Sarine Diamond JourneyTM в качестве центрального элемента своего нового подхода работы с клиентами, говорится в пресс-релизе, распространенном Sarine. 
Система Sarine Diamond JourneyTM наглядно демонстрирует, как алмаз превращается в бриллиант. Это позволяет ритейлерам дифференцировать и усиливать эмоциональность покупок ювелирных изделий с бриллиантами, оцененных сторонней лабораторией. 
Тетсуя Шираиши (Tetsuya Shiraishi), вице-президент NEW ART CIMA Ltd., сказал: «Мы рады расширению наших стратегических отношений с Sarine, компанией, постоянно предоставляющей качественные услуги для розничной торговли бриллиантами. Вместе мы можем извлечь выгоду как из инноваций, так и из лидерства, которые помогают дифференцировать нас на современном конкурентном рынке». 
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine, прокомментировал: «Мы гордимся тем, что NEW ART CIMA выбрала нашу продукцию, и надеемся, что Sarine Diamond JourneyTM будет способствовать дальнейшему росту и успеху NEW ART CIMA, как и отчеты Sarine Light PerformanceTM».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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