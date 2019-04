Японский ритейлер ювелирных изделий запускает у себя Sarine Diamond JourneyTM

NEW ART CIMA Ltd - первая розничная сеть в Японии, которая запустила у себя в бутиках Sarine Diamond JourneyTM в качестве центрального элемента своего нового подхода работы с клиентами, говорится в пресс-релизе, распространенном Sarine.Система Sarine Diamond JourneyTM наглядно демонстрирует, как алмаз превращается в бриллиант. Это позволяет ритейлерам дифференцировать и усиливать эмоциональность покупок ювелирных изделий с бриллиантами, оцененных сторонней лабораторией.Тетсуя Шираиши (Tetsuya Shiraishi), вице-президент NEW ART CIMA Ltd., сказал: «Мы рады расширению наших стратегических отношений с Sarine, компанией, постоянно предоставляющей качественные услуги для розничной торговли бриллиантами. Вместе мы можем извлечь выгоду как из инноваций, так и из лидерства, которые помогают дифференцировать нас на современном конкурентном рынке».