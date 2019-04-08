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18 марта 2019

Назначен новый директор Удачнинского ГОКа АЛРОСА

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news_16042019_alrosa.pngДиректором Удачнинского горно-обогатительного комбината-координатором предприятий компании АЛРОСА в г. Удачный назначен Роман Денискин.
Роман Денискин окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 1995-2002 годах работал консультантом, менеджером проектов в Московском представительстве международной консалтинговой компании "МакКинзи энд Компани», эту же должность занимал в Московском представительстве «Бостон Консалтинг Групп Лтд» (Великобритания). Занимал руководящие позиции в «Северсталь-ресурс», «ERG», «Золоторудной компании Павлик».
Трудовую деятельность в АЛРОСА Роман Денискин начал в январе 2019 года в должности советника генерального директора компании. На позиции директора Удачнинского ГОКа ему предстоит курировать все аспекты производственной деятельности горно-обогатительного комбината.
Ранее занимавший позицию директора УГОК Александр Махрачев перешел на позицию советника генерального директора.
«Мы благодарны Александру Махрачеву за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие алмазодобывающего сектора. Уверены, что новое руководство ГОКа возьмет на вооружение подход и к работе, и к организации всех бизнес-процессов. Тем более что перед Удачнинским ГОКом сегодня стоят серьезные задачи – развитие Верхне-Мунского месторождения, повышение производительности труда, улучшение условий работы наших сотрудников и повышение промышленной безопасности, внедрение новых технологий и многое другое», - отметил генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

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