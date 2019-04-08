«Якутская алмазная компания» выплатит долг украшениями

Обанкротившаяся OOO «Якутская алмазная компания» призвана Арбитражным судом Якутии выплатить долг ПАО «Сбербанк» в виде арестованных судебными приставами ювелирных изделий, сообщает regnum.ru.В сообщении говорится, что компания задолжала банку 209 млн рублей.«Якутская алмазная компания» также имела задолженность перед АКБ «Алмазэргиэнбанк» (долг 272,7 млн) и ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (597,2 млн), однако суд вынес решение в пользу Сбербанка, так как он первым в письменном виде обратился с требованием выплатить ему долг ювелирными изделиями.Согласно данным агентства, в декабре 2015 года бельгийская фирма VITRAAG b.v.b.a. также обратилась в суд с требованием выплатить ей сумму в 106,6 тыс. долларов и 38,8 тыс. рублей госпошлины.«Якутская алмазная компания» была признана банкротом в апреле 2017 года.