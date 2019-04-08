Эксклюзив

Бесцветные бриллианты как класс инвестиций выходят за пределы своей традиционной способности сохранять, перемещать и передавать богатство по наследству

Антонио Чечере (Antonio Cecere), основатель и вице-президент Монакской алмазной биржи (Monaco Diamond Exchange) выполняет несколько обязанностей одновременно. В настоящее время он является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva...

Вчера

Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них

Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

08 апреля 2019

Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем

Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...

01 апреля 2019

Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье

Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

25 марта 2019

«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт

Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...

18 марта 2019

«Якутская алмазная компания» выплатит долг украшениями

Сегодня
Новости

Обанкротившаяся OOO «Якутская алмазная компания» призвана Арбитражным судом Якутии выплатить долг ПАО «Сбербанк» в виде арестованных судебными приставами ювелирных изделий, сообщает regnum.ru.
В сообщении говорится, что компания задолжала банку 209 млн рублей. 
«Якутская алмазная компания» также имела задолженность перед АКБ «Алмазэргиэнбанк» (долг 272,7 млн) и ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (597,2 млн), однако суд вынес решение в пользу Сбербанка, так как он первым в письменном виде обратился с требованием выплатить ему долг ювелирными изделиями. 
Согласно данным агентства, в декабре 2015 года бельгийская фирма VITRAAG b.v.b.a. также обратилась в суд с требованием выплатить ей сумму в 106,6 тыс. долларов и 38,8 тыс. рублей госпошлины.
«Якутская алмазная компания» была признана банкротом в апреле 2017 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished