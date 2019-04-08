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18 марта 2019

Выручка Petra в третьем квартале снизилась на 7%, до $135 млн

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Новости

petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds сообщила, что в третьем квартале 2019 финансового года ее выручка снизилась на 7%, до $135,2 млн, по сравнению с $145,7 млн ​​годом ранее, главным образом из-за снижения добычи на руднике Финш (Finsch) в Южной Африке.
Производство на Финш в третьем квартале сократилось на 30%, до 387 370 каратов с 553 669 каратов, которые компания добыла в предыдущем году.
Согласно данным Petra, это на 55 000 каратов ниже прогнозов, на 80% из-за задержки запланированной модернизации подъемной машины и разрыва ленты на главном подземном конвейере, что произошло в январе 2019 года.
Общий объем производства компании в третьем квартале упал на 7%, до 924 228 каратов, по сравнению с 992 315 каратами в предыдущем году.
Добыча увеличилась на рудниках Куллинан (Cullinan) и Кофифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке, а также на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании, но прирост был компенсирован снижением добычи на Финш.
«Я доволен постепенным улучшением эксплуатационных показателей на рудниках Куллинан, Кофифонтейн и Уильямсон, и, несмотря на сложный январь, показатели Финш в феврале и марте соответствуют ожиданиям, - заявил новый исполнительный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы по-прежнему сосредоточены на создании свободного денежного потока для сокращения нашего чистого долга и предоставлении будущих вариантов для компании».
Чистый долг группы был незначительно уменьшен до $553,1 млн с $559,3 млн по состоянию на 31 декабря 2018 года, за исключением $46,4 млн, относящихся к алмазным должникам по состоянию на 31 марта 2019 года.


Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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