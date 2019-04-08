«Космическая подвеска» Покровского Ювелирного Завода продана за 375 000 рублей

Фото: Покровский Ювелирный Завод

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург











Золотая подвеска-талисман из серии «Семейная реликвия» от Покровского Ювелирного Завода имеет подвижный механизм, с помощью которого можно установить камень напротив нужного знака Зодиака.В 2018 российский космонавт Олег Артемьев взял подвеску с собой полет в качестве оберега и сделал фотографию украшения на фоне земного шара.Деньги от продажи этого ювелирного изделия пойдут на помощь детям с ДЦП.Учредителем благотворительного фонда «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП с 2011 года, является Гоша Куценко.