«Космическая подвеска» Покровского Ювелирного Завода продана за 375 000 рублей

«Космическая подвеска», созданная Покровским Ювелирным Заводом и побывавшая в космосе, была продана на благотворительном ужине-аукционе под названием «Космос между нами», который прошел в Москве 10 апреля, сообщила ювелирная компания.
Золотая подвеска-талисман из серии «Семейная реликвия» от Покровского Ювелирного Завода имеет подвижный механизм, с помощью которого можно установить камень напротив нужного знака Зодиака.
В 2018 российский космонавт Олег Артемьев взял подвеску с собой полет в качестве оберега и сделал фотографию украшения на фоне земного шара.
Деньги от продажи этого ювелирного изделия пойдут на помощь детям с ДЦП.
Учредителем благотворительного фонда «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП с 2011 года, является Гоша Куценко.