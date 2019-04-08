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18 марта 2019

«Космическая подвеска» Покровского Ювелирного Завода продана за 375 000 рублей

Сегодня
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«Космическая подвеска», созданная Покровским Ювелирным Заводом и побывавшая в космосе, была продана на благотворительном ужине-аукционе под названием «Космос между нами», который прошел в Москве 10 апреля, сообщила ювелирная компания.  

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Фото: Покровский Ювелирный Завод


Золотая подвеска-талисман из серии «Семейная реликвия» от Покровского Ювелирного Завода имеет подвижный механизм, с помощью которого можно установить камень напротив нужного знака Зодиака. 
В 2018 российский космонавт Олег Артемьев взял подвеску с собой полет в качестве оберега и сделал фотографию украшения на фоне земного шара. 
Деньги от продажи этого ювелирного изделия пойдут на помощь детям с ДЦП. 
Учредителем благотворительного фонда «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП с 2011 года, является Гоша Куценко.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург







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