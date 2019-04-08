Tiffany & Co обучает африканцев огранке местных алмазов - СМИ

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Tiffany & Co, имеющая заводы в Ботсване и Маврикии, обучает африканцев огранке алмазов, добываемых в регионе, сообщают средства массовой информации.

В сообщении говорится, что более четверти из 1 500 огранщиков алмазов компании в настоящее время находятся в Африке.

Bloomberg сообщает, что Tiffany стремится нанимать и обучать африканских огранщиков, так как компания хочет быть полностью прозрачной в том, как ее алмазы добываются и становятся бриллиантами в кольцах.

Нью-йоркская компания в настоящее время использует камни, добытые в Южной Африке, Намибии и Сьерра-Леоне.

Однако исполнительный директор компании Алессандро Больоло ((Alessandro Bogliolo) заявил, что компания не будет приобретать алмазы из Анголы и Зимбабве из-за предполагаемой ситуации с нарушениями прав человека в этих двух странах на юге Африки.

Ботсвана была единственной африканской страной, где Tiffany покупала и обрабатывала камни.

«Если вы покупаете у бренда мирового класса, это потому, что вы хотите быть уверены, что этот бренд сделал все возможное, чтобы гарантировать, что его продукт не только изготовлен по самым высоким стандартам, но и «этичен» и его происхождение можно отследить», - сказал Больоло.

Он добавил, что компания также рассматривает возможность открытия бутика в Южной Африке, поскольку это «интересный рынок».

«Нет сомнений в том, что у нас будет более сильное присутствие на этом континенте, - сказал Больоло. - Это просто вопрос выбора правильного местоположения и критической массы, чтобы создать устойчивый бизнес».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished