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18 марта 2019

Циклон «Идай» негативно сказался на добыче алмазов ZCDC в первом квартале

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zcdc_logo.pngZimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) не сможет достичь своей производственной цели первого квартала из-за циклона «Идай», который затопил карьеры компании в Маранге и нанес незначительный ущерб перерабатывающей фабрике в Чиманимани, согласно сообщениям местных средств массовой информации.
В прошлом месяце из-за циклона в Зимбабве погибло по меньшей мере 268 человек, и большинство пострадало именно в Чиманимани.
«Большинство открытых карьеров, на которых велась добыча в Чиадзве, были затоплены во время проливных дождей, - сказал исполнительный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) в интервью Sunday Mail. - В настоящее время ZCDC находится в процессе эвакуации воды и повторной разметки скважин, прежде чем производство сможет возобновиться на поврежденных шахтах. В Чиманимани ZCDC находится в процессе восстановления дорожной сети, которая была разрушена циклоном «Идай», для местного сообщества и для восстановления доступа к концессии».
По его словам, предварительная оценка ситуации показала, что заводу Chimanimani Portal E был нанесен незначительный ущерб, в то время как карьеры требуют работ по эвакуации воды и повторной разметки до начала добычи.
Нехватка топлива и перебои с подачей электроэнергии также добавили проблем компании.
«Несмотря на эти проблемы, ZCDC делает все возможное, чтобы производство в соответствии с намеченным графиком возобновилось в кратчайшие сроки», - сказал Мпофу.
Он добавил, что добыча полезных ископаемых, вероятно, начнется на этой неделе в Маранге, а к концу следующего месяца - в Чиманимани.
ZCDC намерена добыть 4,1 млн каратов в этом году по сравнению с 2,8 млн каратов, произведенных в прошлом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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