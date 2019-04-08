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18 марта 2019

Тендер TAGS в Дубае прошел с успехом

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Компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) провела алмазный тендер в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange) в Дубае, который прошел с 26 марта по 2 апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 
Для продажи снова были представлены алмазы из Южной Африки и Анголы, а также камни из Намибии.
Все сырье было высокого качества и имело высокую оценку цвета. На тендере было представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.  

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Фото: TAGS


По данным компании, общий объем зарегистрированных тендерных продаж составил $38 364 624,96 при реализации 41 346,93 карата алмазного сырья. Средняя цена за карат составила $927,87. 
В тендере приняли участие 204 компании. 
TAGS снова представила камни из Южной Африки и Анголы, продажи которых оставались на высоком уровне. Сообщается, что на тендер приехали специализированные компании-производители бриллиантов из Индии, Бельгии и Израиля. TAGS, согласно сообщению, использовала 30 демонстрационных залов на территории Дубайской алмазной биржи, чтобы представить продукцию 204 компаниям за 8-дневный период. 
В этом месяце количество просмотров компаний увеличилось на 5%, поскольку TAGS продолжает быть постоянным и надежным источником высококачественного алмазного сырья любых размеров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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