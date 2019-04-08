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18 марта 2019

Mountain Province повысила оценку предполагаемых ресурсов на кимберлите Фарадей-2

Сегодня
Новости

mountainprovince_logo.pngMountain Province Diamonds Inc. сообщила об обновлении оценки минеральных ресурсов на месторождении Фарадей-2 (Faraday 2), одном из трех кимберлитов, расположенных на алмазном проекте Кеннади-Норт (Kennady North) в Северо-Западных территориях Канады.
Обновленная оценка минеральных ресурсов включает предполагаемое наличие 5,45 млн каратов алмазов, содержащихся в 2,07 млн тонн кимберлита при среднем содержании 2,63 карата на тонну руды и средней стоимости $140 за карат. Это представляет собой увеличение на 49% общего объема тонн руды и на 74% - общего предполагаемого объема алмазов на кимберлите Фарадей-2. Оценка его  минеральных ресурсов была обновлена с учетом расширения кимберлитового тела на северо-запад, которое было обнаружено в 2017 году и расширило кимберлит на 150 метров.
В частности, прогнозная средняя стоимость за карат увеличилась до $140 - на 25%, по сравнению со средним оценочным показателем 2017 года, который составлял $112 за карат.
«Как и ожидалось по результатам нашей добычи микроалмазов, о которой сообщалось ранее в этом году, включение северо-западного расширения в Фарадей-2 значительно увеличило ценность этого ресурса, который при средней стоимости алмазов в $140 долларов за карат предлагает значительный потенциал. Мы очень довольны результатами этой программы разведки, и рассматриваем это как позитивный шаг в направлении потенциального расширения наших операций за рамки плана добычи на алмазной шахте Гачо-Куэй (Gahcho Kué)», - заявил президент и главный исполнительный директор горной провинции Стюарт Браун (Stuart Brown).

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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