DMCC выступает за рост в отрасли драгоценных металлов

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC), ведущая в мире специальная свободная зона для торговли сырьевыми товарами и предпринимательства, провел восьмую Дубайскую конференцию по драгоценным металлам (Dubai Precious Metals Conference, DPMC), приняв около 300 экспертов отрасли, которые обсудили ключевые факторы и возможности, формирующие рынок драгоценных металлов, говорится в пресс-релизе, распространенном DMCC.









Гаутам Сашиттал Фото: DMCC







Открывая конференцию на тему «Открытие потенциала роста драгоценных металлов в мире», Гаутам Сашиттал (Gautam Sashittal), генеральный директор DMCC, заявил: «Глобальный экономический рост замедляется, торговые конфликты продолжаются, а недавние геополитические события породили широко распространенную неопределенность на рынках. Как отрасль, мы должны принять вызов, проявив инновационный подход и готовность к изменениям, адаптации и развитию».









Джума Мохамед Аль-Кайт Фото: DMCC





С основным докладом выступил Джума Мохамед Аль-Кайт (Juma Mohamed Al Kait), помощник заместителя министра экономики ОАЭ, который сообщил: «На ОАЭ приходится около 14% мировой торговли золотом, и Дубай, в частности, занимает лидирующие позиции в качестве центра для торговли и инвестиций, поскольку на его долю приходится 20% мировых продаж драгоценных металлов. Приверженность DMCC созданию разнообразной и устойчивой торговой среды совпадает с миссией ОАЭ, согласно которой государство диверсифицирует экономику и содействует росту и развитию мировой торговли».

Во время обсуждения темы «Добыча полезных ископаемых и возврат хеджирования» эксперты оценили текущее состояние рудников и изучили вопрос хеджирования в связи с ростом номинальных процентных ставок в долларах.

Далее разговор перешел к обсуждению вопросов о влиянии новых технологий на индустрию драгоценных металлов; о подходе центральных банков к золоту; об актуальности ювелирных изделий в меняющейся среде; о возможностях и проблемах, связанных с белыми металлами и о прогнозах цен.

После конференции состоялся гала-ужин, на котором у гостей была возможность пообщаться и обсудить вопросы, затронутые в течение дня.

Делегаты также получили копию основного доклада «Мировой обзор рынка серебра - 2019» (World Silver Survey 2019) - отчет, созданный Институтом серебра (Silver Institute).





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished