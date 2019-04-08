GJEPC организует 6-ую Неделю драгоценных камней в Индии

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), верховный орган индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии, открыл в Джайпуре 11 апреля 6-ую Неделю драгоценных камней в Индии.









Фото: GJEPC







Мероприятие было открыто Прамодом Кумаром Агравалом (Pramod Kumar Agrawal), председателем GJEPC, в присутствии Нирмала Бардии (Nirmal Bardia), регионального председателя, Виджея Кедии (Vijay Kedia), соучредителя группы экспертов по цветным камням, Сабьясачи Рэя (Sabyasachi Ray), исполнительного директора совета, а также международных покупателей и экспонентов из Индии.

Прамод Кумар Агравал, председатель GJEPC, сказал: «Неделя драгоценных камней в Индии - это идеальная возможность продемонстрировать умения Индии производить ограненные камни мирового класса, как драгоценные, так и полудрагоценные. Для покупателей мероприятие предоставит возможность встретиться с производителями драгоценных камней, понять цепочку поставок, а также узнать о методах ведения бизнеса и культуре нашей страны».

Дилип Шах (Dilip Shah), организатор международных выставок, сказал: «У нас есть покупатели из Алжира, Австралии, Бахрейна, Бельгии, Бразилии, Китая, Египта, Франции, Италии, Иордании, Ливана, Люксембурга, России, Испании, Швеции, Таиланда, Великобритании, США и Узбекистана, которые прибыли на Неделю драгоценных камней в Индии».





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished