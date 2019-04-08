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11 марта 2019

Минфин предлагает продавать украшения с LGD на отдельных витринах

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Министерство финансов РФ подготовило проект, согласно которому ювелирные изделия , содержащие вставки из материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками драгоценных камней, должны быть размещены на отдельных витринах, сообщает агентство Интерфакс.
Текст проекта размещен на сайте  regulation.gov.ru.
Согласно постановлению, витрины, на которых представлены украшения из драгоценных металлов или драгоценных камней, должны быть обозначены табличкой «ювелирные и другие изделия, содержащие вставки из материалов искусственного происхождения».
Выращенные в лаборатории камни обладают теми же характеристиками, что и природные бриллианты, поэтому распознать такие камни можно только используя специальную технику.  
Новая инициатива Минфина сделает разграничение природных и синтетических камней более наглядным и простым для покупателей.
Многие компании уже давно выражают свою заинтересованность в разделении "синтетики" и природных камней. 
Так, с целью дифференциации отрасли природных бриллиантов и сектора выращенных в лаборатории камней De Beers в прошлом году запустила бренд синтетических бриллиантов Lightbox.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал по случаю запуска Lightbox Jewelry, что со стороны De Beers это был вынужденный стратегический ход во имя всей алмазной отрасли. 
«Я не рассматриваю этот шаг De Beers как попытку воспользоваться рынком синтетических бриллиантов, а, скорее, как шанс взять под контроль индустрию созданных в лаборатории камней и управлять ею так, чтобы обезопасить бизнес природных алмазов», - заявил он.  
Недавно российская компания АЛРОСА также сообщила, что в рамках сотрудничества с Анголой страны будут работать в направлении продвижения комплексного разграничения международных рынков алмазов/бриллиантов и синтетических алмазов/бриллиантов для защиты добросовестной конкуренции и интересов алмазодобывающих стран.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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