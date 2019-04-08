Graff представляет бриллиант весом 302 карата, ограненный из Lesedi La Rona

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Компания Graff Diamonds представила бриллиант весом 302,37 карата цвета D, «Graff Lesedi La Rona», ограненный из алмаза весом 1 109 каратов, добытого на руднике Карове (Karowe) в Ботсване, который принадлежит Lucara Diamond, в 2015 году.









Фото: Graff







Компания заявила, что Graff Lesedi La Rona был самым чистым бриллиантом, когда-либо сертифицированным Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA), и самым крупным в мире квадратным бриллиантом, ограненным в форме «изумруд».

Как сообщает Rapaport News, неназванный представитель Graff заявил, что компания еще не получила окончательный сертификат для камня, но ожидает «очень высокую оценку чистоты».

Это будет самый большой камень цвета D, который когда-либо оценивал GIA, возможно, он даже окажется безупречной чистоты.

Graff также создала еще 66 камней из алмаза весом 1 109 каратов.

Они различаются по весу от менее 1 карата до более чем 26 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished