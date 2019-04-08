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Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...

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Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

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11 марта 2019

AGD Diamonds высоко оценила возможности горной техники Hitachi

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11 апреля на выставке Баума-2019 делегация АО AGD Diamonds провела совещание с изготовителем горного оборудования из Японии фирмой Hitachi Construction Machinery и ее официальным дилером в России MineTech Machinery, входящим в группу компаний PSI Group.

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               Фото AGD Diamonds

Участники встречи обсудили новые технологические решения, применяемые на гидравлических карьерных экскаваторах и карьерных автосамосвалах. Hitachi презентовало последние разработки по использованию безлюдных технологий на автосамосвалах большой грузоподъёмности. AGD Diamonds отмечает высокую надёжность техники Hitachi, которую успешно эксплуатируют в суровом северном климате различные горнодобывающие предприятия, и будет рассматривать возможность испытания и приобретения техники Hitachi для работы на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области.

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