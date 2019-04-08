AGD Diamonds высоко оценила возможности горной техники Hitachi

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Фото AGD Diamonds

11 апреля на выставке Баума-2019 делегация АО AGD Diamonds провела совещание с изготовителем горного оборудования из Японии фирмой Hitachi Construction Machinery и ее официальным дилером в России MineTech Machinery, входящим в группу компаний PSI Group.Участники встречи обсудили новые технологические решения, применяемые на гидравлических карьерных экскаваторах и карьерных автосамосвалах. Hitachi презентовало последние разработки по использованию безлюдных технологий на автосамосвалах большой грузоподъёмности. AGD Diamonds отмечает высокую надёжность техники Hitachi, которую успешно эксплуатируют в суровом северном климате различные горнодобывающие предприятия, и будет рассматривать возможность испытания и приобретения техники Hitachi для работы на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области.