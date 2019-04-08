Эксклюзив
Украшения с бриллиантами, даже маленькими, продаются лучше, чем без них
Якутская ювелирная фирма «Киэргэ» была создана 25 лет назад на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», основанного, в свою очередь, еще в 1970-х годах. За годы своего существования «Киэргэ» превратилась в уважаемую компанию, успешно развивающую...
08 апреля 2019
Везерол из Lucapa рассуждает о прошлом, настоящем и будущем
Стивен Везерол (Stephen Wetherall), главный исполнительный директор Lucapa Diamond, недавно принял участие в конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность в Кейптауне, Южная Африка, где он встретился с Мэтью Няунгуа...
01 апреля 2019
Индийская ювелирная отрасль надеется, что правительство учтет ее просьбу снизить импортную пошлину на сырье
Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...
25 марта 2019
«Ведите бизнес только с клиентами с безупречной репутацией», - предлагает банкир Дэйви Бломмарт
Дэйви Бломмарт (Davy Blommaert) возглавляет отдел алмазного бизнеса в Национальном банке Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF), который входит в подразделение этого банка, оказывающее корпоративные и институциональные банковские услуги...
18 марта 2019
Российское законодательство, регулирующее экспорт продукции, как бревно, лежит на дороге и мешает проехать
Эдуард Уткин - генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» - члена ТПП РФ, - отвечает на вопросы R&P о деятельности профессионального сообщества и об изменениях в ювелирной сфере.
11 марта 2019
AGD Diamonds высоко оценила возможности горной техники Hitachi
Фото AGD Diamonds
Участники встречи обсудили новые технологические решения, применяемые на гидравлических карьерных экскаваторах и карьерных автосамосвалах. Hitachi презентовало последние разработки по использованию безлюдных технологий на автосамосвалах большой грузоподъёмности. AGD Diamonds отмечает высокую надёжность техники Hitachi, которую успешно эксплуатируют в суровом северном климате различные горнодобывающие предприятия, и будет рассматривать возможность испытания и приобретения техники Hitachi для работы на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области.