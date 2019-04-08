Подписан протокол о сотрудничестве AGD Diamonds с Caterpillar и Zeppelin Russland

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Фото: AGD Diamonds

10 апреля на международной выставке оборудования Bauma-2019 делегация AGD Diamonds провела переговоры и подписала протокол о сотрудничестве с производителем горной техники Caterpillar и с его официальным представителем в России компанией Zeppelin Russland.Тяжелые бульдозеры и погрузчики CAT используются на вскрышных работах, добыче руды и отвалообразовании на месторождении алмазов им. В. Гриба. Услуги по полному сервисному сопровождению оказывает Zeppelin Russland. Стороны определились с основными направлениями совместной работы – обеспечении запасными частями, перспективами приобретения новых экскаваторов, автосамосвалов, погрузчиков и бульдозерной техники.Сотрудники AGD Diamonds оценили современные автоматизированные технологии Caterpillar, внедренные на карьерных автосамосвалах. Было отмечено, что руководство AGD намерено рассматривать возможность их применения. Также в ходе переговоров обсуждались вопросы использования карьерного транспорта на компримированном газе и шарнирно-сочлененных автосамосвалов. Caterpillar и Zeppelin Russland являются одними из стратегически важных и приоритетных партнеров AGD Diamonds.