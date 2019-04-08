Совет по ответственной ювелирной практике ( Responsible Jewellery Council, RJC ) назначил нового исполнительного директора, назначение вступило в силу с 9 апреля.Ирис Ван Дер Векен (Iris Van der Veken) стала первой женщиной - исполнительным директором органа по стандартизации и сертификации, она сменила на этом посту Эндрю Бона (Andrew Bone), назначенного в июне 2015 года.«Я сосредоточусь на обслуживании наших компаний-членов и различных заинтересованных сторон для обеспечения долгосрочного роста и создания добавочной стоимости. По мере внесения изменений в функционирование отрасли, мы сможем гарантировать, чтобы производители, розничные продавцы и потребители были осведомлены о важности ответственного снабжения всеми видами полезных ископаемых», - заявила Ван Дер Векен.Ван Дер Векен обладает обширным международным опытом в алмазной и золотодобывающей промышленности, а также в индустрии моды.Она много работала над обеспечением соответствия отраслевых программ руководству ОЭСР по минералам и разработкой информационных программ ООН о принципах расширения прав и возможностей женщин в ОАЭ.Теперь в качестве исполнительного директора Ван Дер Векен будет работать с советом директоров и командой менеджеров, чтобы обеспечить «превосходное качество работы в рамках RJC», который насчитывает более 1100 членов из 73 стран.