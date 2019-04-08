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Будучи энергичным и предприимчивым по натуре, Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), использует...

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11 марта 2019

Президент CIBJO очертил контуры стратегии устойчивого развития для ювелирной промышленности

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cibjo_logo.jpgВыступая перед членами Canova Club, эксклюзивной итальянской ассоциации общественных деятелей и  принимающих решения лиц из экономических, финансовых и деловых кругов страны, президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) описал то, что он назвал существенным сдвигом в мышлении в ювелирной промышленности, где кустарная и мелкомасштабная добыча больше не воспринимаются как вызов, а как окно возможностей.  
«Защитные меры, в принятии которых промышленность сыграла ключевую роль, таких как Кимберлийский процесс, помогли снизить уровень насилия в регионах, где ведется  кустарная добыча, хотя многое еще предстоит сделать, особенно с точки зрения предотвращения системного насилия. Но в дополнение к этому промышленность на низовом уровне содействует тому, чтобы помочь оснастить и обучить общины старателей, предоставляя легальный доступ для их товаров на рынок и знания, чтобы обеспечить гарантии получения ими   справедливой платы за свой товар», - сказал он.
Представляя широкий обзор экономической и социальной роли ювелирного сектора в развивающихся странах, Кавальери сообщил, что CIBJO упорно работает над предоставлением решений, особенно для более хрупких секторов ювелирного бизнеса, таких как цветные драгоценные камни, где почти все фирмы квалифицируются как малые и средние предприятия, включая горнодобывающие компании.
«Философия, которой мы руководствовались при написании Книги об ответственной добыче, заключается в том, что все участники ювелирного бизнеса обязаны по мере своих возможностей заботиться о цепочке поставок и, таким образом, проявлять должную осмотрительность», - сказал президент CIBJO.
«Когда потребители покупают ювелирные изделия, они должны чувствовать, что они делают что-то не только для себя и своих близких, но и для мира и общества", - сказал он.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished


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