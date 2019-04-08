Президент CIBJO очертил контуры стратегии устойчивого развития для ювелирной промышленности

Выступая перед членами Canova Club, эксклюзивной итальянской ассоциации общественных деятелей и принимающих решения лиц из экономических, финансовых и деловых кругов страны, президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) описал то, что он назвал существенным сдвигом в мышлении в ювелирной промышленности, где кустарная и мелкомасштабная добыча больше не воспринимаются как вызов, а как окно возможностей.«Защитные меры, в принятии которых промышленность сыграла ключевую роль, таких как Кимберлийский процесс, помогли снизить уровень насилия в регионах, где ведется кустарная добыча, хотя многое еще предстоит сделать, особенно с точки зрения предотвращения системного насилия. Но в дополнение к этому промышленность на низовом уровне содействует тому, чтобы помочь оснастить и обучить общины старателей, предоставляя легальный доступ для их товаров на рынок и знания, чтобы обеспечить гарантии получения ими справедливой платы за свой товар», - сказал он.Представляя широкий обзор экономической и социальной роли ювелирного сектора в развивающихся странах, Кавальери сообщил, что CIBJO упорно работает над предоставлением решений, особенно для более хрупких секторов ювелирного бизнеса, таких как цветные драгоценные камни, где почти все фирмы квалифицируются как малые и средние предприятия, включая горнодобывающие компании.«Философия, которой мы руководствовались при написании Книги об ответственной добыче, заключается в том, что все участники ювелирного бизнеса обязаны по мере своих возможностей заботиться о цепочке поставок и, таким образом, проявлять должную осмотрительность», - сказал президент CIBJO.«Когда потребители покупают ювелирные изделия, они должны чувствовать, что они делают что-то не только для себя и своих близких, но и для мира и общества", - сказал он.