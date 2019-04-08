Национальный банк Фуджейры запускает бизнес по управлению инвестициями

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ПАО «Национальный банк Фуджейры» (National Bank of Fujairah, NBF) объявило о запуске бизнеса по управлению инвестициями, чтобы предоставить массовым приоритетным банковским, высокодоходным и институциональным инвесторам высококачественные инвестиционные услуги, основанные на независимых исследованиях банка и изучении управления рисками, говорится в пресс-релизе, распространенном банком.

Согласно заявлению, подход банка будет объективным и прозрачным в отношении отдельных инвестиций и расходов, используя исследования мирового класса и объективный процесс отбора.

Банк наймет более 30 лучших в своем классе международных управляющих фондами для создания модельного портфеля. ПАО «Национальный банк Фуджейры» (National Bank of Fujairah, NBF) объявило о запуске бизнеса по управлению инвестициями, чтобы предоставить массовым приоритетным банковским, высокодоходным и институциональным инвесторам высококачественные инвестиционные услуги, основанные на независимых исследованиях банка и изучении управления рисками, говорится в пресс-релизе, распространенном банком.Согласно заявлению, подход банка будет объективным и прозрачным в отношении отдельных инвестиций и расходов, используя исследования мирового класса и объективный процесс отбора.Банк наймет более 30 лучших в своем классе международных управляющих фондами для создания модельного портфеля.

Комментируя это объявление, генеральный директор NBF Винс Кук (Vince Cook) сказал: «Банку потребовалось несколько лет, чтобы найти подход, который можно легко понять, но опирающийся на огромное количество доступных вариантов, чтобы обеспечить беспристрастный и объективно выбранный набор инвестиций».

«Ключевым отличием для инвестиционных продуктов NBF является то, что инвесторы могут отказаться от инвестиций на еженедельной основе благодаря прозрачной структуре комиссий и отсутствию штрафов за блокировку и выкуп», - добавил он.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished