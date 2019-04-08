Китай построит секретную подземную военную базу в Зимбабве для защиты алмазных месторождений и золотых приисков - СМИ

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Китай планирует создать секретную подземную военную базу в Зимбабве для защиты своих алмазных месторождений и золотых приисков по всей стране, где, по сообщениям средств массовой информации, уже размещены некоторые из пусковых установок ЗРК.

Zerohedge сообщает, ссылаясь на Spotlight Zimbabwe, что Китай направит свой элитный спецназ в страну на юге Африки.

«Он (Китай) хотел установить постоянное военное присутствие в этой стране, чтобы защитить свои обширные экономические интересы здесь, но (бывший президент) Роберт Мугабе был против, - цитирует агентство неназванного бывшего министра правительства. - Хотя аргумент прикрытия касался предоставления технической помощи и поддержки нашим вооруженным силам, позже стало ясно, что (президент Эммерсон) Мнангагва имеет свое собственное соглашение и договоренность с Китаем. Этот разъяренный Мугабе…уже в прошлом. С тех пор Мнангагва пригласил Китай обратно добывать алмазы в Маранге, и страна получила разрешение от вице-президента и генерала армии Константино Чивенги (Constaтtino Chiwenga) на то, чтобы силы специального назначения Китая создали базу ​​в стране».

«Теперь есть все основания полагать, что отставка Мугабе в ноябре 2017 года могла быть результатом того, что Китай рассматривал его президентство как угрозу для своих экономических инвестиций, особенно после того, как он лишил китайскую компанию прав на добычу алмазов», - говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, Компания Anjin Investments, совместное предприятие китайской компании Anhui Foreign Economic Construction Group (AFECC) и Matt Bronze, принадлежащей вооруженным силам Зимбабве, вернулась, чтобы возобновить работу в Маранге.

Anjin была вытеснена из Маранге в феврале 2016 года после того, как правительство тогдашнего президента Роберта Мугабе обвинило шахтеров в разграблении алмазов.

В январе прошлого года новая администрация в Хараре выбрала Anjin и российскую компанию АЛРОСА в качестве двух иностранных компаний, которые будут проводить геологоразведку и добычу алмазов совместно с государственной зимбабвийской компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Китайская компания инвестирует первоначальные $20 млн для возобновления деятельности в районе, сказал министр горнорудной промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished