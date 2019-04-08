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11 марта 2019

Индийские компании S Vinod Kumar и Kapu Gems станут покупателями алмазов Namdia

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Namdia на прошлой неделе опубликовала заявление, в котором она отказалась от обещания, которое было дано в прошлом году, о том, что клиенты фирмы не будут раскрыты из-за соображений «безопасности», сообщает газета Namibian. 
Согласно заявлению, компания выбрала 16 фирм, которые будут покупать у нее алмазы с 2019 года по 2021 год. Бельгия и Намибия возглавляют список. От каждой страны представлено по четыре компании. 
Покупателями из Намибии являются Schachter & Namdar Namibia, DYS Diamond Manufacturer Namibia, Tate Diamonds и Pluczenik Diamond Company, клиентами Namdia из Бельгии стали IGC Group NV, Dev Jewels BVBA, Diamond Trading NV и Diamwill BVBA. Из Дубая -  Dhamani Jewels DMCC, SBMH Group DMCC и Samir Gems DMCC, а S Vinod Kumar и Kapu Gems станут покупателями из Индии. Lieber & Solow Ltd, а также Mellen Incorporated являются покупателями из США, в то время как израильская Levintal Diamonds Ltd также стала клиентом Namdia.
«При выборе вышеупомянутых клиентов Namdia получила более 70 заявок со всего мира», - говорится в сообщении.
Namdia - это компания, которая полностью принадлежит государству, созданная в соответствии с соглашением между правительством и многонациональной алмазной корпорацией De Beers в 2016 году. Компания занимается продажей и маркетингом алмазов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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