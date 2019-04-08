Stornoway сообщила производственно-торговые результаты за первый квартал 2019 года

Stornoway Diamond Corporation объявила производственно-торговые результаты по руднику Ренард (Renard) за квартал, закончившийся 31 марта 2019 года.В первом квартале добыча алмазов составила 444 562 карата, извлеченных при переработке 582 613 тонн руды при среднем уровне 76 каратов на сто тонн. Количество извлеченных каратов сократилось на 8% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, главным образом из-за проблем механико-технологического порядка на перерабатывающем заводе, связанных с очень холодной погодой в январе и феврале. В марте предприятие превысило заложенную в бюджет суточную норму, перерабатывая в среднем 7209 тонн руды в день.На двух проведенных тендерных торгах было продано в общей сложности 429 506 каратов на общую сумму 47 млн канадских долларов при средней цене $83 долл карат (110 канадских долларов за карат). Что касается общего объема проданных алмазов, ценообразования и валовой выручки, то они увеличились на 38%, 8% и 47% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, соответственно. На торги в первом квартале выставляли алмазы, добытые в четвертом квартале 2018 года.«Продажи в первом квартале были значительно выше, чем в предыдущем, благодаря хорошим производственным результатам за последние три месяца 2018 года, которые стали первым полноценным кварталом с полностью расширенными подземными операциями. Средняя цена также увеличилась, в первую очередь за счет улучшения качества товаров и продаваемого микса. Однако по сравнению с четвертым кварталом на рынке необработанных алмазов заметного улучшения не произошло. Объем переработки был последовательно сокращен из-за технологических проблем на производстве в январе и феврале, но март показал скромное превышение по сравнению с заложенным в бюджет дневным объемом. Мы уверены, что этот показатель может быть сохранен, и полагаем, что небольшое отставание в первые два месяца по отношению к бюджетному заданию будет покрыто в течение 2019 года. Мы приняли решение временно приостановить добычу на месторождении Ренард 65, так как запасы руды на нем достаточны для поддержания переработки на заводе во втором квартале 2020 года. Таким образом, никакого негативного влияния на доходы в 2019 году не ожидается. Операторы наземного оборудования прошли обучение и начали переход к нашим подземным операциям», - прокомментировал Патрик Годен (Patrick Godin), президент и генеральный директор Stornoway.